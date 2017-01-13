Латвия выступает за синхронизацию ЛЭП через Польшу – премьер Литвы

Латвия и Литва в вопросе синхронизации системы ЛЭП Балтийских государств с Западной Европой поддерживает вариант соединения через Польшу, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

После состоявшихся в четверг встреч с с латвийским коллегой Марисом Кучинскасом, председателем парламента Инарой Мурниеце и президентом Раймондсом Вейонисом он сообщил BNS, что Латвия поддерживает синхронизацию через Польшу.

“Здесь нет никаких дискуссий и споров, мы понимаем, что это общий, стратегический проект, и мы говорили о его актуальности не только для Балтийских стран, но и для Евросоюза. Если говорить о стратегическом существовании и финансировании проекта, о направлении, которое должна принять эта смычка, то здесь мы говорили действительно в один голос. Коллега (М. Кучинскис – BNS) в ближайшее время направится в Варшаву, и там этот вопрос будет обсуждаться”, – сказал BNS по телефону из Риги С. Сквярнялис.

Страны Балтии до 2025 года договорились отключиться от так называемого энергетического кольца БРЕЛЛ , в котором синхронизированы также электроэнергетические системы России и Белоруссии. Литва выступила за синхронизацию через Польшу, однако Эстония выступает за идею синхронизации через Финляндию.

BNS

Метки: Литва, ЛЭП, Саулюс Сквярнялис