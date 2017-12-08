Lavango Group строит новые планы расширения

Производитель оборудования для пищевой промышленности Lavango Group, обосновавшийся весной на новом заводе в Клайпедской свободной экономической зоне, строит планы расширения новых производственных помещений. Как сообщила литовская деловая газета Verslo zinios, к расширению компанию побуждает рост экспорта продукции и набирающие обороты услуги по обработке металла, предоставляемые другим компаниям.

“Еще при строительстве завода мы видели потребность в таких услугах на рынке, поэтому инвестировали в необходимое оборудование и постепенно стали присматриваться к клиентам за границей. Длившаяся полгода разведка была результативной, сейчас мы уже работаем с десятком скандинавских компаний”, – сказал директор предприятия Вигандас Сребалюс.

По его словам, компания сейчас рассматривает инвестиции в расширение завода в размере 0,6 млн. евро. На участке площадью в 2 тыс. кв. метров, рядом с нынешним предприятием, планируется построить пристройку площадью около 1,5 тыс. кв. метров, где будет развиваться деятельность по обработке металла.

BNS

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