Лавров: НАТО беспрецедентно концентрирует войска на границах РФ

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НАТО беспрецедентно и многократно наращивает свой военный потенциал вблизи границ России. Об этом заявил во вторник, 12 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Финляндии Тимо Сойни, передает ТАСС.

«Факты, которые невозможно не видеть, — это беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО, военной инфраструктуры и войск на границах РФ. Беспрецедентное, многократное увеличение учений как на Балтике, в Черном море, так и в воздухе», — сказал он.

Глава МИД России также добавил, что НАТО отказывается брать на себя обязательства по включению транспондеров для безопасности полетов.

Ранее Генсек НАТО объяснил расширение Альянса на Восток. Боевые силы Североатлантического Альянса впервые в истории находятся в этой части Европы.

korrespondent.net