Лавров о Курилах: Условий «мировой» с Японией нет

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Москва не будет подписывать мирный договор с Японией на условиях, согласно которым в Россию должен потом хлынуть поток японских инвестиций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью вьетнамскому и китайским телеканалам, передают российские СМИ.

По словам Лаврова, России периодически намекают, что после того, как она подпишет договор, на нее обрушится «манна небесная» в виде японских инвестиций.

«Это не то, о чем мы договаривались», — заявил Лавров.

«Мы будем продолжать работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — добавил он.

Глава российского МИДа напомнил, что представители РФ и Японии договорились ускорить работу над договором на основе Декларации 1956 года.

«Там четко сказано: сначала заключение мирного договора. А это означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая 4 острова Малой Курильской гряды. Странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится», — заявил Лавров.

Также Лавров заявил, что Япония «не выполняет договоренности по созданию в общественном мнении позитивного образа друг друга» и отметил, что «была договоренность прежде всего создавать новое качество отношений», но Токио «поддерживает санкции против России и голосует в ООН солидарно с американцами по резолюциям, направленным против России».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Япония готова заключить мирный договор с РФ, если Москва согласится вернуть два из четырех островов Курильской гряды. В Кремле заявили, что не получали от японской стороны подобных предложений.

korrespondent.net