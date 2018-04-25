Лавров указал на связи наркоторговли с терроризмом

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Москва встревожена глобальным распространением наркотической угрозы и призывает мировое сообщество консолидировать усилия в борьбе с этим вызовом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на заседании министерского сегмента 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, проходящей в Вене 14 и 15 марта. Видеотрансляции с этого мероприятия опубликованы на сайте Управления ОН по наркотикам и преступности.

Министр отметил, что в то время, когда Россия и другие страны наращивают активность на антинаркотическом фронте, некоторые государства способствуют распространению так называемых легких наркотиков, передает ТАСС. Лавров также заявил о связях наркобизнеса и терроризма.

«Глубокую тревогу вызывает легализация в ряде стран каннабиса под предлогом его употребления в рекреационных целях. Это прямая дорога в наркотический ад», — сказал Сергей Лавров. Он считает категорически неприемлемым прикрываться в данной ситуации правами человека.

Москва продолжит соблюдать взятые на себя международные обязательства в сфере контроля над наркотиками, но ни одна страна не справится в одиночку с глобальной наркотической угрозой, указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что терроризм и наркотрафик тесно связаны между собой. Нужно принимать во внимание этот факт и помнить, что борьба с наркобизнесом является одним из важных моментов в противостоянии терроризму в целом, отметил Лавров.

В своей речи на мероприятии высокого уровня «ООН и ШОС в борьбе против наркотиков: сотрудничество с целью укрепления международного контроля над наркотиками» Сергей Лавров отдельно упомянул, что ликвидация наркоугрозы, исходящей из Афганистана, необходима для укрепления безопасности на всем Евразийском континенте.

NEWSru.com