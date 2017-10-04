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ЛБЛ – в десятке лучших в Европе

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 04, 10:45   |   Комментариев: 0

В прошлый уикенд стартовал клубный сезон в европейском баскетболе. Так что пришло время для составления рейтинга силы национальных чемпионатов, который обнародовали обозреватели медиаресурса Eurohoops. Литовская баскетбольная лига (ЛБЛ) в этом рейтинге занимает десятую позицию.

LTK0414-5«Это лига «Жальгириса». Литовские клубы пытаются быть конкурентоспособными, но «Жальгирис» был создан для участия в Евролиге и легко доминирует в местном чемпионате. Тот факт, что минимальный бюджет клубов лиги в этом сезоне составил всего 400 000 евро, в значительной степени говорит о лиге сам за себя. Тем не менее баскетбол – это религия в Литве, и интерес поклонников к игре не может сравниться ни с чем другим в Европе, – пишут обозреватели об ЛБЛ.

«Это большое наше признание, – этим рейтингом радуется президент ЛБЛ Ремигиюс Милашюс. – Все-таки с попаданием в десятку лучших не остановимся и хотим расти вверх. Наша устремленность – это 7-8-е места. Но для того, чтобы расти, нужен вклад клубов».

Вот таким комментарием эксперты сопроводили Единую лигу ВТБ: «В этой лиге есть хорошие клубы, игроки и тренеры, но у них все еще нет поклонников. Лига ВТБ пытается решить эту проблему. В прошлом сезоне у них успешно был проведен «Матч звезд» и в этом году подобное мероприятие снова пройдет в Санкт-Петербурге. Также нововведенный формат «Финала четырех» вместо стадии плей-офф способствует привлечению большего внимания к лиге. В конечном итоге предстоящий сезон в лиге ВТБ может стать самым интересным в истории.»

Первая четверка за год не изменилась: лидером осталась Испания, вторая – Турция, третья – Единая лига ВТБ (практически Россия), четвертая – Германия.

На пятой позиции эксперты разместили чемпионат Италии, на шестом – Франции, седьмую строчку в рейтинге занимает Греция, за год потерявшая две позиции. На восьмой строчке чемпионат Израиля, а на девятой – Адриатическая лига.

ЛБЛ обошла чемпионаты, Сербии, Хорватии, Словении, а также наших соседей Польши и Латвии.

Инф. «ЛК»

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