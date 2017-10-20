ЛД получило незаконное не денежное пожертвование во время избирательной кампании – ГИК

В прошлом году во время предвыборной парламентской кампании Либеральное движение (ЛД) получило не денежное пожертвование от юридического лица в нарушение законов. Юридическим лицом является учрежденный бывшим либералом Шарунасом Густайнисом Институт прикладной политики.

Соответствующее решение в четверг приняла Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы. Позднее в этот же день ГИК признала это нарушение грубым.

Это означает, что в ближайшее время Либеральное движение может лишиться дотации из госбюджета в размере почти 300 тыс. евро. Госдотации сейчас являются основным источником финансирования партий.

По информации ГИК учебные курсы, проходившие с 16 января по 24 апреля 2016 года, обошлись в 45,336 тыс. евро.

Было установлено, что основную часть участников обучающих курсов составили члены Либерального движения, из 87 указанных лиц 79 внесли плату члена партии. Партия должна была указать эти учения как расходы предвыборной кампании партии, но этого не сделала. Кроме того, партия не могла получать помощь от юридического лица.

Во время избирательной кампании пожертвования возможны только от физических лиц.

ГИК провела свое расследование после получения материалов Генпрокуратуры по подозрениям в политической коррупции. Генпрокуратура несколько недель назад сообщила о подозрениях в политической коррупции в отношении двух представленных в парламенте партий – Либерального движения и Партии труда. Тогда прокуратура также передала материалы досудебного расследования о возможно незаконном финансирования политической кампании Либерального движения 2016 года.

Служба спецрасследований (ССР) подозревает, что концерн MG Baltic платил Литовскому Либеральному движению (ЛД) взятки за действия в пользу этого концерна в настоящем и будущем. Правоохранительные органы подозревают, что взятки у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса в пользу партии могли принимать бывший лидер ЛД Элигиюс Масюлис, экс-либерал Шарунас Густайнис. Деятельность еще одного подозреваемого в деле – остановившего членство в ЛП Гинтаутаса Стяпонавичюса- прокуроры не связывают с выгодой для партии.

ЛД было создано в 2006 году, когда руководство отколось от возглавляемой Артурасом Зуокасом партии Либерально-центристский союз. Через два года председателем этой партии стал Э. Масюлис.

Либералы отметают подозрения правоохранительных органов и называют их интерпретациями, отрицают свою вину.

BNS

Метки: Литва