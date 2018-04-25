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Театр Геннадия Гладкова «ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА» представляет мюзикл-мистификацию в 2-х действиях «12 СТУЛЬЕВ».

Лед тронулся, господа зрители! Дышите глубже, вы взволнованы. «Великий комбинатор», сын турецко-подданного, неподражаемый и несравненный Остап Бендер возвращается! Хотя… Впрочем… Он никогда надолго не исчезал за горизонтом. Перенеся действие романа Ильфа и Петрова в наши дни, авторы мюзикла-мистификации «12 стульев» обнаружили слишком много параллелей со временем написания литературного первоисточника, чтобы это могло быть простым совпадением.

Идут годы, меняется политический строй, уклад жизни, мода, в конце концов. А бесшабашных авантюристов, знающих четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения, по-прежнему немало. Может быть, они стали чуть менее изобретательны и чуть более банальны, чуть менее добры и чуть более циничны. Но что поделать? Они — порождение своего мира и «делают дела» как умеют. А блестящих умов и тонких натур во все времена приходилось поискать. И пусть занимаются они сейчас тем же, что и все: пытаются выжить и преуспеть в бурную эпоху разгула капитализма, но делают это с изяществом и вкусом, как и наш герой Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей.

Неслучайно и то, что автор музыки к этому спектаклю композитор Геннадий Гладков трижды в разных жанрах возвращался к истории двенадцати стульев и поиска зашитых в одном из них бриллиантов. Ему удалось написать мелодии, которые стали как будто логическим продолжением романа и ушли в народ, несмотря на то, что случилось это спустя полвека после появления литературного шедевра Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Место проведения: 7 апреля, 19.00, Русский драмaтический театр Литвы (г. Вильнюс, ул. Й. Басанавичяус, 13).

9 апреля, 19.00, Клайпедский концертный зал (г. Клайпеда, ул. Шаулю, 36).

Продолжительность – 2 часа 30 минут. Билеты распространяет: Tiketa, касса театра, организатор.

Информация и cкидки по тел. +370 683 46676.