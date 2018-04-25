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Продюсерский центр ICE VISION представляет зрителю мистический ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви» по мотивам романа Брэма Стокера — «Дракула».

В подготовке спектакля приняли участие известные российские артисты: Иван Охлобыстин, Хелависа (группа «Мельница»), Александр Красовицкий (группа Animal ДжаZ) и другие.

Главные роли исполнят солисты мировых ледовых шоу, ледовые акробаты, воздушные гимнасты, представшие перед зрителями в образе героев романа: возлюбленных Мины и Джонатана, юной Люси, первой павшей от укуса вампира, решительного и смелого Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с темными силами, голодных и беспощадных вампиров и, конечно же, зловещего графа Дракулы. В роли Мины – Анастасия Мартюшева, в роли зловещего Дракулы – Константин Гаврин.

Героев озвучили известные артисты, актеры театра и кино. Ван Хельсинг – охотник за нечистью, доктор оккультных наук и мистик, заговорит голосом популярного российского актера, писателя и философа Ивана Охлобыстина. Хелависа, лидер группы «Мельница», исполнит песню Люси, обаятельной подруги Мины Харкер, ставшей первой жертвой Графа в Лондоне. Александр Красовицкий (солист групп Animal ДжаZ и Zero People) выступит в роли Ренфилда – пациента клиники для душевнобольных и верного прислужника Дракулы.

Зрители мюзикла станут непосредственными участниками шоу благодаря технологиям 3D-mapping и аудио-световым инсталляциям. Саундтрек написан молодым петербургским композитором Алексеем Галинским, написавшим музыку к спектаклям на льду: «Принцесса Анастасия», «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Щелкунчик и Повелитель тьмы». Алексей стал автором произведения «Олимпия», написанного специально для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи 2014, а также саундтрека к кинофильму «Бой с тенью 3».

Конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан Харкер и его возлюбленная Мина собираются пожениться. Но по долгу службы Джонатан вынужден оставить невесту одну и отправиться в Трансильванию к странному пожилому графу, желающему приобрести недвижимость в Лондоне…

Место проведения: Pramogų arena,Vilnius

Дата: 28 октября 2018 г.

Билеты в кассах: Bilietai.lt

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