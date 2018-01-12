“Ледяной мальчик” из Китая, чье ФОТО взорвало интернет, помог своей школе собрать 100 тысяч юаней пожертвований

Восьмилетний китайский школьник Ван Фумань прославился на всю страну как “Ледяной мальчик” после того, как в понедельник утром вошел в класс начальной школы Чжуаншанбао в горном округе Чжаотун: его волосы и брови были покрыты инеем, а руки обморожены. Фотография несчастного Вана попала в интернет и быстро стала вирусной.

Сотни человек захотели согреть ребенка, который вынужден каждый день по любой погоде преодолевать 4,5 км пешком, чтобы попасть в школу, а потом – обратно домой. Всего за пару дней энтузиасты собрали через интернет 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) пожертвований, которых хватит не только на нормальную зимнюю одежду “Ледяному мальчику” и всем другим 80 ученикам этой школы, но и на отопление классных комнат. При этом деньги продолжают до сих пор поступать.

Как сообщает Shanghaiist, Ван Фумань живет в сельской ветхой хибаре со своей старшей сестрой и больной бабушкой. Но после того, как буквально за одну ночь Ван превратился в интернет-знаменитость, домой вернулся его отец-гастарбайтер. Добрые люди, желающие помочь мальчику, предложили отцу работу рядом с домом. Между тем, как отмечают местные издания, в сельских районах Китая еще множество детей, мерзнущих сегодня в своих классных комнатах – им тоже нужна помощь, но, увы, не всем посчастливилось прославиться благодаря случайной фотографии.

Как известно, посещение школ для детей в отдаленных сельских районах Китая является проблематичным не только в неблагоприятных погодных условиях. Например, школьники из горной деревушки Атулеэр в южной провинции Сычуань, чтобы попасть в школу, должны каждый раз подниматься по 800-метровой лестнице на отвесной скале.

NEWSru.com

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