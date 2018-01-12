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“Ледяной мальчик” из Китая, чье ФОТО взорвало интернет, помог своей школе собрать 100 тысяч юаней пожертвований

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 12, 12:40   |   Комментариев: 0

Восьмилетний китайский школьник Ван Фумань прославился на всю страну как “Ледяной мальчик” после того, как в понедельник утром вошел в класс начальной школы Чжуаншанбао в горном округе Чжаотун: его волосы и брови были покрыты инеем, а руки обморожены. Фотография несчастного Вана попала в интернет и быстро стала вирусной.

Сотни человек захотели согреть ребенка, который вынужден каждый день по любой погоде преодолевать 4,5 км пешком, чтобы попасть в школу, а потом – обратно домой. Всего за пару дней энтузиасты собрали через интернет 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) пожертвований, которых хватит не только на нормальную зимнюю одежду “Ледяному мальчику” и всем другим 80 ученикам этой школы, но и на отопление классных комнат. При этом деньги продолжают до сих пор поступать.

Как сообщает Shanghaiist, Ван Фумань живет в сельской ветхой хибаре со своей старшей сестрой и больной бабушкой. Но после того, как буквально за одну ночь Ван превратился в интернет-знаменитость, домой вернулся его отец-гастарбайтер. Добрые люди, желающие помочь мальчику, предложили отцу работу рядом с домом. Между тем, как отмечают местные издания, в сельских районах Китая еще множество детей, мерзнущих сегодня в своих классных комнатах – им тоже нужна помощь, но, увы, не всем посчастливилось прославиться благодаря случайной фотографии.

Как известно, посещение школ для детей в отдаленных сельских районах Китая является проблематичным не только в неблагоприятных погодных условиях. Например, школьники из горной деревушки Атулеэр в южной провинции Сычуань, чтобы попасть в школу, должны каждый раз подниматься по 800-метровой лестнице на отвесной скале.

NEWSru.com

Метки: 

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