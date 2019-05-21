Легализации однополых браков не быть в Венгрии

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Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер исключил даже малейшую возможность принятия в стране закона об однополых браках. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на пресс-конференции перед журналистами в преддверии выборов в Европарламент, председатель законодательного парламента неожиданно коснулся темы однополых браков, когда ему вдруг был задан вопрос «как мы сможем сохранить свою христианскую культуру, когда либерализм постепенно проникает в наше общество и сжирает основы нашей морали?».

На это спикер ответил, что либерализм не только сжирает традиционные моральные устои венгерского общества. «Меня беспокоит, что встречаются родители, которые не рассматривают своих детей как мальчиков или девочек и полагают, что им самим при достижении совершеннолетия придется выбрать себе пол».

Он высмеял страны, где собираются ввести три туалета — женский, мужской и для «третьего пола». Под смех аудитории, Кёвер продолжил речь, сказав, что «не видит особой разницы между однополыми парами, собирающимися усыновить или удочерить ребенка, и педофилией». В обоих случаях, по его словам, ребенок — это объект для развлечений, а не продукт биологического процесса размножения. Спикер поклялся, что при нем ничего подобного в Венгрии не произойдет, и предостерег будущие поколения от совершения ошибок.

«Такие пары не хотят нормального воспроизводства. Они лишь хотят заражения чужих детей своими идеями», — сказал политик.

По его словам, «легализация однополых браков и имитация семьи, да еще и с чужими детьми — это уже агрессия против общества и вызов всей нашей нации».