Легендарная группа «СПЛИН» снова в Вильнюсе!

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Рады сообщить, что в Вильнюсе, 21 мая 2019 года, на сцене концертного зала Compensa, выступит одна из самых ярких, интересных, по праву считающаяся легендарной, группа из Санкт-Петербурга «СПЛИН»!

19 мая выйдет новый, по мнению авторитетных людей из мира музыки, самый сильный альбом группы – «Встречная полоса», а через два дня он будет представлен в одном из самых любимых музыкантами группы городов на Земле — Вильнюсе! Как минимум 2,5 часа интригующих новых песен, а также, ну как без этого, целой обоймы золотых, любимых чуть ли не до умопомрачения хитов этой замечательной группы, коих за более, чем 20 лет, накопилось немало.

Все будет необыкновенно здорово! В отличие от предыдущих концертов будет учтена акустика самого зала, для чего за месяц до выступления Вильнюс посетят звуко-специалисты группы, которые составят концепцию озвучки. Благодаря этому звук на концерте будет не только мощный, но и приятный, легкий для слуха всех, кто придет на концерт без исключения!

Вряд ли можно найти группу, чье творчество вызывало бы уважение, любовь и понимание поклонников музыки самого разного вкусового и жанрового спектра! Секрет успеха, полагаем, заключается в том, что все музыканты коллектива – суперпрофессионалы, а лидер, фронтмен, певец, автор всех песен, харизматичнейший Александр Васильев прекрасно поет, пишет замечательные мелодии и стихи к ним!

Поторопитесь, пока цены на билеты не подорожали! Да и билет на концерт группы «СПЛИН» — самый лучший подарок к любому празднику!

Билеты на группы «СПЛИН» 21 мая в 19.00 на сцене Compensa в Вильнюсе продаются во всех кассах bilietai.lt!

Цена билетов до 10 декабря только от 26 евро!

Информация по концерту, сотрудничеству с организаторами и билетным заявкам по телефонам: +370 671 76502; +370 647 402 55.