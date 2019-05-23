Легкие и сердце литовского донора отправлены в Германию и Хорватию

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Поскольку в Литве не нашлось подходящих реципиентов на донорское сердце и легкие, органы были отправлены в Хорватию и Германию, сообщило Национальное трансплантационное бюро.

По его информации, когда выяснилось, что органы находящегося в Литве донора подходят больным в Хорватии и Германии, пришлось согласовать прибытие медиков-хирургов, чтобы команды работали одновременно.

На этой неделе Вильнюсская Республиканская университетская больница приняла четыре команды медиков, в операционной работали почти 30 человек.

«Перед началом операции по изъятию органов, хирурги кратко обсудили ход процесса, и тогда работали почти без слов», – говорится в сообщении.

Органы одного человека дали надежду на выздоровление пяти людям – трем в Литве, одному жителю Хорватии и одному — Германии.

BNS