Лейтенант береговой охраны США планировал «уничтожение цивилизации»

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Лейтенанта Береговой охраны США, проходившего службу в штабе в Вашингтоне, арестовали по подозрению в подготовке теракта. В доме у 49-летнего Кристофера Пола Хессона прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли несколько тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия, сообщает CNN.

По данным телеканала со ссылкой на направленные в федеральный суд в штате Мэриленд документы, мужчина планировал нападения на гражданских лиц, политиков и журналистов. При этом Хессон, как сообщается, планировал убить гражданских лиц в масштабах, редко когда случавшихся в американской истории.

По данным телекомпании, лейтенанта вдохновил на подготовку преступления пример экстремиста правого толка Андерса Брейвика, который совершил теракт в июле 2011 года в Норвегии, убив 77 человек.

Newsweek уточняет, что лейтенанта взяли под стражу 15 февраля, ему грозит наказание за хранение опиоидных наркотиков и оружия.

В июне 2017 году Хессон написал письмо, в котором обозначил планы по проведению «биологических атак» с целью «полного уничтожения цивилизации». «Я мечтаю о том, чтобы убить почти каждого человека на Земле», — говорилось в документе. «Я думаю, что лучше всего поможет в этом чума, но как мне приобрести необходимые испанский грипп, ботулизм, сибирскую язву — пока не уверен, но что-то найду», — писал Хессон.

Лейтенант увлекался опиоидным анальгетиком трамадолом. Употребление им наркотиков также вытекает из следования манифесту Брейвика, отмечает Nationa lPublic Radio: «принимать наркотики, чтобы повысить свою способность проводить атаки».

При обыске квартиры лейтенанта спецагенты обнаружили документацию, указывающую на то, что Хессон заказал «не менее 4200 таблеток трамадола 100 мг» с 2016 года. А в его рабочем кабинете было обнаружено около 100 таблеток синтетического опиоида и запертый контейнер, в котором находились более 30 бутылок, содержащих гормон роста человека.

В компьютере Хессона была найдена электронная таблица, которая, как сообщается, является списком возможных целей теракта: в нее занесены высокопоставленные действующие и бывшие демократические политики, активисты, политические организации и медийные деятели, «подлежащие уничтожению».

В частности, лейтенант планировал нападение на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, сенаторов Элизабет Уоррен, Камалу Харрис, Кирстен Гиллибранд и Ричарда Блюменталя, а также на нескольких известных журналистов телеканалов MSNBC и CNN.

Психологический портрет несостоявшегося массового убийцы, который рисуют поданные в суд документы, представляет злого и одурманенного наркотиками человека, который десятилетиями искал ответы на свои вопросы в неофашистской и неонацистской литературе и отчаянно пытался произвести «неизгладимое впечатление на этот мир».

Хессон занимал должность офицера в штаб-квартире береговой охраны США в Вашингтоне с 2016 года. До этого он служил в морской пехоте США с 1988 по 1993 годы, затем перешел на службу в Национальную гвардию.

Эксперты заявляют о «вопиющей халатности» командования Хессона, отмечает «Российская газета». Неясно, проходил ли он соответствующую обязательную медицинскую проверку на службе, включая сдачу анализа на содержание наркотиков в крови. Кроме того, странно, что он вообще мог работать в элитном воинском подразделении США, придерживаясь подобных античеловеческих взглядов.

Судебное слушание по вопросу о мере пресечения для мужчины пройдет в городе Гринбелт в четверг, 21 февраля.

NEWSru.com