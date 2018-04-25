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Министерство здравоохранения напоминает, что с 1 января 2019 года часть нерецептурных лекарств будут продавать в торговых центрах, на автозаправочных станциях по цене не выше аптечной. Чтобы люди не злоупотребляли такими препаратами, их не будут продавать в отделах самообслуживания, не будут отпускать лицам младше 16 лет.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене говорит, что речь идет о препаратах для лечения легких недомоганий.

Всего в списке 50 наименований лекарств. Он будет утвержден в начале 2019 года.

Информация «ЛК», BNS