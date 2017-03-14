Lemon Gym инвестирует в развитие сети в Литве и Латвии 2,8 млн. евро

Планирующая активное развитие в Литве и Латвии в этом году сеть спортивных клубов Lemon Gym намерена инвестировать в развитие 2,8 млн. евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

“В связи с интенсивным развитием доходы сети Lemon Gym в странах Балтии в 2017 году должны вырасти примерно на 30%”, – говорит глава контролирующей сеть Lemon Gym компании Gym LT Грета Радзявичене.

Сейчас сети Lemon Gym принадлежит 7 спортивных клубов, 4 из них действуют в Литве, а 3 – в Латвии. В 2017 года намечается открыть 6 новых спортивных клубов – по 3 в Литве и Латвии. В прошлом году сеть Lemon Gym открыла в Латвии и Литве 3 новых клуба и сгенерировала в обеих странах 1,7 млн. евро выручки.

BNS

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