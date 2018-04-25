LET продала партию газа новому партнеру – Trafigura

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Компания по поставкам и торговле электроэнергией и газом Lietuvos energijos tiekimas (LET) продала партию сжиженного природного газа (СПГ) международной компании торговли и логистики Trafigura — с ней намечается сотрудничать и в будущем.

Груз газа с судна-газохранилища Independence компания LET во вторник перегрузила на газовоз Coral EnergICE, сообщила LET. Конкретные партии предстоящих продаж СПГ и их время не раскрываются.

«Trafigura — наш новый партнер, а такие признанные во всем мире предприятия по торговле сырьем, в зависимости от условий рынка, в будущем могут стать и покупателями, и поставщиками СПГ», — сказал для пресс-релиза гендиректор LET гендиректор Мантас Микалаюнас.

По его словам, ожидается, что погрузки СПН будут становиться все более важной частью деятельности LET, которая поможет снизить затраты на содержание клайпедского терминала СПГ (ТСПГ) для потребителей.

В 2018 году LET перегрузила с ТСПГ 8 партий СПГ малого объема, а перегруженный объем СПГ составил около 300 гигаватт-часов. Эти партии газа предназначались для потребителей газа в регионе Балтийского моря и клайпедской станции СПГ на суше.

Кроме того, LET продает газ клиентам в Эстонии и Польше — газ для них развозится автогазовозами.

BNS