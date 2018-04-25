LGC Cargo, не получающая разрешения на провоз грузов через Литву, намерена жаловаться в ЕК

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Литовская компания железнодорожных услуг LGC Cargo, которая через крупнейшего своего акционера — латвийскую Baltic Transit Service косвенно связана с известными бывшими латвийскими политиками и «Российскими железными дорогами» (РЖД) пока безуспешно борется за право перевозить грузы через Литву и намерена обратиться с жалобой в Еврокомиссию (ЕК).

LGC Cargo, среди акционеров которой есть и бывший глава литовской железнодорожной госкомпании Lietuvos gelezinkeliai Стасис Дайлидка, за полтора года деятельности так и не удалось получить разрешения провозить грузы от латвийской границы до границы с Калининградской областью.

Министерство коммуникаций и транспорта LGC Cargo усматривает в этих планах угрозу национальной безопасности Литвы и честной конкуренции. Замминистра коммуникаций и транспорта Ричардас Дягутис сказал, что для транзита железнодорожного транспорта в Литовском железнодорожном кодексе предусматриваются оговорки.

«Транзитные перевозки – исключение в Литве, с учетом определенных рисков, связанных с перевозками из Калининградской области России. Lietuvos gelezinkeliai осуществляют определенный военный, пассажирский транзит, поэтому к перевозкам других грузов мы применяем более высокие требования, согласно которым, такие перевозки могут осуществлять только государственные предприятия. Это обеспечивает уровень контроля», – пояснил BNS Р. Дягутис.

По его словам, перевозка любых грузов, а также пассажиров из России поездами может быть рискованной, более того, прецеденты уже были.

В прошлом году LGC Cargo не получала разрешение на перевозку грузов от границы Литвы с Латвией до Белоруссии и Калининградской области. Администрация транспортной безопасности Литвы (АТБЛ) попросила компанию предоставить информацию, доказывающую, что по этим маршрутам грузы не будут перевозиться транзитом, однако последняя ответила, что не обладает ими и не обязана их предоставлять.

«Критериев отказа » в мощностях, которые компания не получила, два – переполненная инфраструктура, поскольку преимущество у тех, кто везет больше, а во-вторых – у нас возникли обоснованные сомнения, что есть признаки транзита», – сказал BNS заместитель директора АТБЛ Юстас Рашомавичюс.

По его словам, о признаках транзита можно судить по линиям, на которые запрашиваются мощности, а в данном случае — от границы Литвы и Латвии, и от белорусско-литовской границы до границы с Калининградской областью.

Глава LGC Cargo Сергей Грачёв и менеджер по логистике компании Томас Кяршис заверяют, что компания не намерена перевозить грузы транзитом.

«Наша цель — только перевозки в Литве. Мощности, которые нам предназначены – они в никуда, мы не можем ни привезти груз, не вывезти. Если сегодня появится груз в Латвии, который нужно доставить в Литву, то мы не сможем это сделать», – пояснил BNS С. Грачёв.

Т. Кершис заверил, что компания хотела бы перевозить грузы из Латвии в Литву, откуда они через Калининград могли бы отправляться в Польшу – он утверждает, что это не транзит, как считает АТБЛ. Он не отрицал, что кроме грузов из Латвии планируется перевозить и другие грузы – каменный уголь, нефтепродукты, удобрения – и из России или Казахстана через Литву в Калининград и Польшу, однако это, по его словам, также не будет транзитом.

«Из России в Калининград — это уже транзит, таких грузов не может быть», – заверил Т. Кяршис.

По словам руководителей LGC Cargo, в Литве препятствуют деятельности компании: ее жалобы месяцами рассматривает Служба регулирования связи, переговоры по договору тормозили Lietuvos gelezinkeliai, АТБЛ требует доказательств, которых компания не может предоставить. Поэтому акционеры решили жаловаться Еврокомиссии.

Министерство коммуникаций и транспорта информировало о ситуации LGC Cargo несколько парламентских комитетов и предоставило им подробную информацию о намерениях компании. В документах, по данным BNS, кроме прочего говорится, что в бизнесе железнодорожной логистики есть угрозы и риски национальной безопасности, честной конкуренции.

Планы деятельности LGC Cargo рассматривала и правительственная комиссия, которая проверяет сделки, важные для национальной безопасности. По просьбе Lietuvos gelezinkeliai она проверила планируемый к подписанию договор об использовании железнодорожной структуры с LGC Cargo, однако в октябре прошлого года он был расторгнут.

Собранные BNS данные свидетельствуют о том, что LGC Cargo через своего акционера в Латвии связана с «Российскими железными дорогами».

51% акций LGC Cargo владеет один из крупнейших латвийских грузоперевозчиков Baltic Transit Service. Крупнейшим акционером последней является Рижский торговый порт, а его, по утверждениям латвийских СМИ, косвенно контролируют семьи бывшего премьера Андриса Шкеле и бывшего министра транспорта Айнарса Шлесерса.

Этим семьям косвенно принадлежат 60% акций группы Latvijas Transporta Grupa, которая инвестировала в компании Euro Rail Cargo и Euro Rail Trans – в них же инвестировали и компании российской группы РЖД. Кроме того, председатель правления Baltic Transit Service Иварс Сормулис является одним из руководителей Latvijas Transporta Grupa, а латвийские СМИ упоминали его как одного из косвенных акционеров этой компании.

Кроме LGC Cargo, перевозить грузы из Белоруссии в Клайпеду хочет Gargzdu gelezinkelis, принадлежащий акционеру терминала Biriu kroviniu terminalas Игорю Удовицкому, однако компания также получила лишь часть запрошенных мощностей, и не может везти через Литву, между тем, Латвийские железные дороги отозвали свое заявление о предоставлении мощностей. Поэтому в Литве как на рынке грузоперевозок, так и на рынке перевозки пассажиров действует лишь Lietuvos gelezinkeliai.

BNS