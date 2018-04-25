Льготный НДС на продукты питания не одобрен

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Правительство Литвы не одобряет предложение группы депутатов парламента в связи с введением льготного 9% НДС на продукты питания, сообщает пресс-служба правительства. В справке постановления сказано, что если принять проект, предложенный депутатами, то госбюджет недополучит до 337 млн. евро в год.

«Это приведет к ухудшению баланса сектора власти, осложнит достижение фискальных целей, приведет к нарушению установленных правил фискальной дисциплины», — сказано в заключении правительства.

Кроме того, чтобы компенсировать потери, потребление продуктов питания должно увеличиться в два раза, а это маловероятно. Министр финансов Вилюс Шапока прежде говорил, что, несмотря на то что в Литве давно обсуждают вопрос льготного НДС на продукты, такая идея Литве не подходит.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ