Либеральное движение забрало иск против Департамента госбезопасности

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Либеральное движение забрало иск против литовского Департамента госбезопасности (ДГБ) по поводу утверждений в представленных комитету сейма материалах о партии, подтвердил глава партии Эугениюс Гянтвилас.

По словам Э. Гянтвиласа, поскольку суд обязал либералов указать, кто предал гласности материалы ДГБ, либералы решили «не ввязываться в безнадежную ситуацию».

«В конце июня ДГБ обратился в Генпрокуратуру с просьбой установить, кто опубликовал и предал гласности эту справку. Генпрокуратура отказалась начинать расследование. Сейчас суд указывает нам установить, кто предал гласности. Мы сообщили, что не можем выполнить это указание суда, поскольку Генпрокуратура отказалась устанавливать», — сказал лидер либералов.

По его словам на решение отказаться от иска повлияло и то, что «комиссия Витаутаса Бакаса отмела утверждения ДГБ, поскольку ни одно из них не подтверждает в выводах расследования о созданной партии, избранном председателе и тому подобном».

В мае СМИ опубликовали часть предоставленной ДГБ Комитету по национальной безопасности и обороне информации о влиянии бизнеса на политические процессы. Основная часть этой информации касалась концерна MG Baltic, часть – обстоятельств создания Либерального движения.

BNS