Либералы и ДГБ не достигли мирового соглашения

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Движению либералов и Департаменту госбезопасности (ДГБ) Литвы не удалось достигнуть мирового соглашения во время подготовительного заседания суда – партия по-прежнему будет стараться доказать, что предоставленная ДГБ парламентариям информация о влиянии концерна MG Baltic не соответствует действительности.

Либералы предложили, чтобы ДГБ «опроверг информацию и признал, что она была не вполне точной», сказал адвокат партии Эгидиюс Лосис.

Юрист ДГБ Аудрюс Барейшис с таким условием не согласился.

«Думаю, что для ДГБ эти условия о заключении соглашения мировой неприемлемы. Вопрос об опровержении мы пока не рассматриваем, мы считаем, что весь представленный в заключении материал правильный и собран на законном основании», – сказал представитель ДГБ.

Либералы просят суд признать не соответствующими действительности и наносящими вред репутации партии используемые в рассекреченной и обнародованной справке ДГБ утверждения о том, что «в 2006 году концерн MG Baltic учредил полностью контролируемую партию», что Движение либералов учреждено под руководством глав концерна Дарюса Моцкуса и Раймондаса Курлянскиса, что для учреждаемой партии был подобран руководитель и что партия – долгосрочный политический проект концерна.

После заседания суда председатель партии Эугениюс Гянтвилас сказал журналистам, что информация ДГБ – это фейковые новости.

Представитель ДГБ А. Барейшис сказал, что департамент готов предоставить суду засекреченную сейчас дополнительную информацию в доказательство утверждений, содержащихся в представленной парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) справке. Решение относительно этой просьбы судья примет позже.

ДГБ пытался доказать суду, что иск Движения либералов не подлежит рассмотрению. Несколько судов страны решили не принимать к рассмотрению иски MG Baltic и парламентского контролера Раймондаса Шукиса подобного содержания.

Однако судья Вильнюсского участкового суда В. Абрамовичюс принял другое решение. По его словам, масштаб надзора за контролирующими ведомствами «совершенно иной, нежели право на судебную защиту».

«Соглашаясь с ответчиком, самое малое, что я должен сделать перед тем, как оставить этот иск без рассмотрения – это обратиться в Конституционный суд с сомнениями, не отрицает ли указанный ответчиком Закон о разведке права на судебную защиту, которая предусмотрена в Гражданском кодексе», – сказал судья.

Оспариваемая справка ДГБ была предоставлена КНБО, когда он расследовал влияние групп интересов на политиков и государственные ведомства.

В утвержденных КНБО и Сеймом выводах расследования указано, что руководители концерна MG Baltic стали проводить в жизнь политический сценарий, в соответствии с которым целью было создать новую партию либералов, удовлетворяющую интересы концерна.

Там говорится, что после создания тесно связанной с руководством концерна MG Baltic политической партии Движения либералов менее, чем за 10 лет, концерн MG Baltic стал самой влиятельной в Литве коммерческой группой.

Инф. «ЛК»