Лицензии — в электронном виде

🔊 Воспроизвести

В Литве бумажные лицензии заменят электронными, сообщает пресс-служба правительства республики. Все учреждения должны будут выдавать, изменять, приостанавливать или отменять их только в электронном виде.

С 2015 года в действующей Лицензионной информационной системе собирать данные могут только подчиняющиеся правительству органы власти. В случае если Сейм примет поправки, то информацию будут обнародовать и другие учреждения.

«Информацию должны будут публиковать учреждения, выдающие лицензии, — 60 муниципалитетов страны, Банк Литвы, Национальная комиссия по контролю за ценами и энергетикой, Комиссия по радиовещанию и телевидению и Служба регулирования связи», — отмечено в сообщении пресс-службы правительства.

Предполагается, что отказ от бумажных лицензий позволит сэкономить время и человеческие ресурсы. Также электронная система упростит проверку действительности лицензий.

До настоящего времени выданная в Литве лицензия представляет собой как бумажные, так и электронные документы, а также записи в информационных системах или реестрах, пластиковые карточки, информацию в журналах. Данные Лицензионной информационной системы являются общедоступными. Сейчас в ней содержится информация о 394 лицензированных видах деятельности и лицензиях более 300 тысяч физических или юридических лиц.

Информация «ЛК», BNS