Лидер «аграриев» Р. Карбаускис: считать себя проигравшими не видим смысла

🔊 Воспроизвести

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что результаты муниципальных выборов для партии не так хороши, как ожидалось, однако общая позиция улучшена, особенно в городах.

«Разумеется, эти выборы мы не выиграли, но мы получили намного больше мандатов. (…) Считать себя проигравшими мы не видим смысла», — сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции в понедельник в вильнюсском Великокняжеском дворце.

По его данным, Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) на состоявшихся в воскресенье выборах получил около 230 мандатов в муниципальных советах — на треть больше, чем сейчас. Перед выборами Р. Карбаускис прогнозировал, что партия получит около 300 мандатов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в этом году партия набрала в общей сложности 11,4% голосов, в 2015 году — 7%.

По словам председателя ЛСКЗ, голоса «аграриев» собрали различные общественные комитеты.

«Очевидно, что на выборах победили комитеты, и много наших голосов, которые в национальном масштабе, скорее всего, достались бы ЛСКЗ, взяли комитета, особенно в городах», — сказал Р. Карбаускис.

Он обратил внимание, что впервые у ЛСКЗ будут представители в советах крупных городов — Вильнюса, Клайпеды, Мариямполе, Паланги.

Лидер партии сказал, что будет побуждать «аграриев» формировать в разных самоуправлениях максимально широкие коалиции.

На первом туре выборов мэров избраны два представителя ЛСКЗ — Витас Яряцкас в Биржайском районе и Антанас Бязарас в Шяуляйском районе. Во второй тур вышли 11 кандидатов этой партии.

BNS