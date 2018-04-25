Лидер «аграриев» убежден: С. Сквярнялис пройдет во 2-ой тур президентских выборов

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Лидер правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис убежден, что премьер Саулюс Сквярнялис пройдет во второй тур предстоящих в мае президентских выборов и победит на них.

«Я крайне приветствую это, поскольку, скорее всего, это означает, что 26 января мы утвердим кандидата, который в мае станет президентом», – комментировал Р. Карбаускис BNS заявление, сделанное в четверг С. Сквярнялисом о намерениях баллотироваться на президентских выборах.

Он добавил, что премьер не согласовывал это решение с ним.

По словам лидера «аграриев», если бы С. Сквярнялис принял противоположное решение, то партия столкнулась бы с проблемой, поскольку отделения единогласно выдвигают на выборы кандидатуру С. Сквярнялиса.

В ответ на вопрос по поводу уверенности в победе С. Сквярнялиса, который сейчас занимает третью позицию в рейтингах, Р. Карбаускис ответил, что «не рейтинги выбирают президентов, а люди на выборах».

По данным опросов общественного мнения, наиболее серьезными конкурентами С. Свярнялиса на президентских выборах будут независимый экономист Гитанас Науседа и выдвинутая оппозиционными консерваторами бывшая министр финансов Ингрида Шимоните.

«Я не сомневаюсь, что С. Сквярнялис будет во втором туре выборов, и, по моему убеждению, он победит на выборах, поскольку человек, который представляет консервативную партию, не очень мог бы победить на выборах из-за отношения людей, к тому, что сделали консерваторы в их период правления», – сказал Р. Карбаускис.

В четверг, во время посещения Шилутского района, на встрече с жителями Русне С. Сквярнялис заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих в мае президентских выборах.

Премьер сказал, что хочет, чтобы в «государстве было согласие между властями», поскольку это позволит слаженно воплощать правительственную программу.

На следующей неделе политик должен получить формальную поддержку ЛСКЗ.

С. Сквярнялис не является членом этой партии, однако с этой партией участвовал в парламентских выборах, она делегировала его в главы правительства.

Первый тур выборов состоится 12 мая, а второй, если потребуется, состоится 26 мая.

BNS