Лидер «аграриев»: я не оценил, насколько в мэрии важна личность

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Лидер Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис, прогнозировавший партии самое большое число мандатов на муниципальных выборах, признал, что не оценил, насколько на этих выборах важна роль личности.

«Очевидно, я не оценил того, насколько сильно воздействуют личности на выборах», – завил журналистам Р. Карбаускис в Вильнюсе.

«Если бы мы разрешили большему количество своих членов сейма пойти кандидатами в мэры, то точно картина была бы иной», – добавил он.

ЛСКЗ получил 222 мандата членов муниципальных советов, мэрами избраны лишь пять кандидатов партии, еще один мэр избран благодаря коалиции «аграриев» и либералов.

По количеству мандатов членов советов ЛСКЗ остался третьим, а по количеству мэров – четвертым.

Р. Карбаускис утверждает, что настоящая поддержка партий в национальном масштабе прояснится после майских выборов в Европарламент.

Все же он заявил, что победу части других партий на выборах мэров определили и наработки «аграриев» в правительстве и сейме.

По словам Р. Карбаускиса, с 2016 года центральная власть взялась за завершение старых программ госинвестиций в объекты в регионах.

«А кто же разрезал красные ленточки у этих объектов? Разрезали те же мэры, большинство их них победили на выборах», – заявил лидер ЛСКЗ.

«Это настоящие выборы личностей, и очевидно, это изменение, когда мы ввели прямые выборы мэров, оно кристаллизовалось именно в том, что те мэры, которые способны конструктивно работать, способны выполнять свои программы, они и закрепляются», – добавил он.

Политик утверждает, что результаты выборов свидетельствуют «об отсутствии разочарования во власти».

«Очевидно, что люди не разочаровались в самоуправлении, а нам, решающим вопросы национальной политики, отрадно, что люди меньше эмигрируют, довольны тем, как действуют все звенья власти», – считает лидер «аграриев».

BNS