Лидер демократов в Сенате США призвал Трампа не приглашать Путина в Белый дом

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Лидер демократического меньшинства в сенате Соединенных Штатов Чак Шумер посоветовал президенту США Дональду Трампу отказаться от идеи пригласить российского лидера Владимира Путина в Белый дом осенью 2018 года.

«Ну что ж, президент Трамп, если у Путина нет на вас влияния, почему вы с ним не жестки? Лучший способ показать, что у Путина на вас нет влияния, это дать ему отпор, не быть таким подобострастным и раболепным, не приглашать его сюда в Белый дом этой осенью», — заявил Шумер, слова которого приводит «Интерфакс» .

Во вторник спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что он не станет приглашать президента России Владимира Путина выступить в Конгрессе США в случае визита в Вашингтон. В тот же день аналогичную настороженную реакцию по отношению к России продемонстрировала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем [российскому президенту Владимиру] Путину и никогда не будем [доверять]. Они никогда не станут нашими друзьями. Это просто факт», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что американские власти пригласили Владимира Путина посетить столицу США. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идет», — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Сам Дональд Трамп считает, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщил в среду помощник США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как (в США) завершится охота на ведьм, связанная с Россией. Поэтому мы согласились, что это будет после 1 (января будущего) года», — говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что работа по подготовке новой встречи Путина и Трампа пока не начиналась. По его словам, американская сторона предложила провести следующий саммит в Вашингтоне в конце текущего года, и это предложение было передано Болтоном.

При этом Ушаков не исключил, что встреча лидеров России и США может также состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, в которых Путин и Трамп будут принимать участие, передает ТАСС.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев. По мнению представителей политической элиты, президент не проявил жесткость по вопросу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, а его поведение на саммите граничило с государственной изменой.

NEWSru.com