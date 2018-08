Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в украинскую базу «Миротворец»

🔊 Воспроизвести

Британский музыкант и бывший лидер легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных сайта «Миротворец», где собраны имена так называемых врагов Украины. Персональная карточка Уотерса появилась в разделе «Чистилище», пишет 112.ua .

Причинами для внесения 74-летнего Уотерса в базу указаны антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией. Основанием для таких обвинений стало интервью музыканта, данное российской газете «Известия» , в котором он заявил, что «революцию достоинства» 2013 — 2014 годах организовали в Вашингтоне, а Россия «имеет все права на Севастополь».

Интервью Уотерса от 27 августа приурочено к его московскому выступлению 31 августа и озаглавлено цитатой «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие?».

Музыкант выступил резко против международных санкций, которые уже несколько лет вводятся против России. «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали?» — сказал Уотерс. Версию британского следствия о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери российскими спецслужбами Уотерс назвал чушью.

На вопрос журналистов о статусе Крыма музыкант сказал: «Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия».

Кроме того, артист обвинил в расколе Украины бывшего официального представителя Госдепа США Викторию Нуланд. «Она все это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно», — сказал рок-музыкант

Поддержал Уотерс и российскую позицию по Сирии, назвав обвинения в адрес Дамаска и Москвы об организации химических атак «фейковыми», пишет РБК .

Уотерс известен тем, что открыто выражает свои политические взгляды. В частности, поддерживает Палестину в конфликте с Израилем, из-за чего отказывается выступать на территории еврейского государства.

Добавим, в начале августа стало известно, что в базу «Миротворца» попала Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ей также стали поступать угрозы за слова о том, что в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны принимали участие украинцы. От порицания и угроз писательницу не спасло даже то, что в 2015 году она осудила аннексию Крыма Россией и вмешательство РФ на Украине, назвав его вторжением.

В конце июля в базу «Миротворца» за выступления в Крыму попала российская певица Анна Семенович. А в марте этого года по той же причине в списках сайта оказались комик Семен Слепаков, а также актер и режиссер Константин Райкин.

Ранее базу «Миротворца» также пополнили Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Баста, Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова, Марина Яковлева, Нонна Гришаева, «Квартет И» в полном составе — Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Юрий Стоянов, Гоша Куценко, Константин Хабенский, блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) и даже президент Сирии Башар Асад, чьи дети в 2017 году провели лето в лагере «Артек» в Крыму.

В конце августа в рамках мирового турне Роджер Уотерс выступит в Москве и Петербурге с программой «Us + Them». В рамках шоу музыкант исполнит лучшие хиты с классических альбомов Pink Floyd : «The Dark Side Of The Moon», «The Wall», «Animals», «Wish You Were Here», а также песни со своего недавнего альбома «Is This the Life We Really Want?»

Шоу в Москве станет заключительной частью европейского концертного тура, которое отсылает к песне «Us and Them» («Мы и они») с альбома «The Dark Side of the Moon». Всего Уотерс во время европейского тура посетит 23 страны. Украина в их число не входит, передает «Интерфакс» .

Ранее один из основателей Pink Floyd уже приезжал в Москву: в 2006 году он выступал на Красной площади с программой «In The Flesh», а в 2011 — сыграл программу «The Wall».

NEWSru.com