Лидер консерваторов называет письмо премьера предвыборной игрой

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Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис назвал перевыборными играми предложение главы литовского премьера Саулюса Сквярнялиса белорусскому премьеру превратить строящуюся Белорусскую АЭС в электростанцию, работающую на газе.

Г. Ландсбергис утверждает, что этот шаг мог быть использован как повод отозвать санкции Евросоюза в отношении Беларуси.

«Это предвыборная игра, которая может остановить не БелАЭС, а быть использована как повод отозвать санкции в отношении Беларуссии», – заявил BNS лидер консерваторов.

Он сказал, что на следующей неделе встретится по вопросу позиции Литвы с министром иностранных дел Линасом Линквичюсом. В четверг С. Сквярнялис подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

С. Сквярнялис также заявил, что предложенная альтернатива была бы выгодной белорусской экономике и «открыла бы качественно новую страницу не только в наших взаимоотношениях, но и в отношениях Белоруссии с Европейским Союзом».

Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны — Вильнюса. АЭС строит российская корпорация «Росатом».

Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.

С. Сквярнялис неожиданно заявил о новом предложении по БелЭАС на прошлой неделе, а в понедельник уточнил его детали.

Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С. Сквярнялиса в президентских выборах.

До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.

BNS