Лидер консерваторов призвал Г. Стяпонавичюса уйти из сейма Литвы

Лидер оппозиционного Союза Отечества-Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис призвал либерала Гинтараса Стяпонавичюса покинуть парламент.

“Г. Стяпонавичюс должен незамедлительно уйти из сейма, не дискредитировать имя члена сейма, я считаю, что он должен уйти, положить мандат, не ждать обсуждения, формирования комиссий”, – сказал BNS Г. Ландсбергис.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис попросил сейм разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Гинтараса Стяпонавичюса за за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic.

Прокуроры утверждают, что есть основания полагать, что такие действия могут расцениваться как злоупотребления Г. Стяпонавичюсам конституционными полномочиями члена сейма, нарушение депутатской присяги, устава сейма, закона о деятельности политических партий и кодекса поведения государственного политика.

“Данные, собранные в этом досудебном расследовании, (…) позволяют обоснованно считать, что член Сейма Литовской Республика созыва 2012 – 2016 годов (…) Гинтарас Стяпонавичюс, вопреки служебным интересам члена сейма, злоупотребляя служебным положением члена сейма и конституционными полномочиями, лично не раз общался с одним из руководителей концерна, вел переговоры о средствах, которыми незаконно финансировалась политическая партия, представляемая Г. Стяпонавичюсом, одно публичное учреждение, Фонд помощи Г. Стяпонавичюса и предвыборная кампания этого члена сейма”, – пояснила Генпрокуратура.

По мнению Г. Ландсбергиса, Г. Стяпонавичюс “участвовал во всей той коррупционной схеме, поэтому это дело руководства партии”.

В прошлом году в рамках расследования политической коррупции правоохранительные органы предъявили подозрения председателю Либерального союза Элигиюсу Масюлису в том, что он взял у вице-президента концерна

MG Baltic Раймондаса Курлянскиса более 100 тыс. евро взятки за действия партии в пользу концерна.

Служба спецрасследований также подозревает, что Р. Курлянскис через бывшего тогда членом сейма, представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса стремился воздействовать на членов этой партии с тем, чтобы они действовали в интересах концерна.

В деле предъявлены подозрения не только Р. Курлянскису, но и самому концерну MG Baltic.

BNS

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