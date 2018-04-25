Лидер Косово замахнулся на еще один регион Сербии

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Косовский лидер Хашим Тачи заявил, что в случае заключения соглашения между Белградом и Приштиной Прешевская долина — приграничный регион на юге Сербии — также присоединится к Косово, передает ТАСС со ссылкой на портал Koha.net.

Согласно этим данным, Тачи во время посещения торгово-промышленной палаты заявил, что «просьбы албанского населения Прешевской долины о присоединении к Косово институционализированы». По его словам, если между Косово и Сербией будет достигнуто соглашение по этому вопросу, то его выполнению «никто не сможет помешать — ни ЕС, ни НАТО, ни США».

Прешевская долина, где проживает значительное число албанцев, граничит с территорией Косово. Коснувшись вопроса границы с Сербией, Тачи заявил, что «будет демаркация и будут исправления». Он отказался пояснять свои высказывания, проигнорировав вопросы журналистов, отмечается в сообщении.

Накануне Тачи заявил в интервью АР, что допускает возможность включения Прешевской долины в состав самопровозглашенной республики, но при этом исключил разделелие Косово «на сербское и албанское» между Белградом и Приштиной.

Президент Сербии Александр Вучич в своей программной речи после вступления в должность в качестве одного из приоритетов провозгласил общественный диалог по вопросу Косово и Метохии. При этом он подчеркивал, что Сербия не признает Косово в качестве независимого государства, однако готова обсуждать эту проблему для поиска путей ее урегулирования.

«Если мы признаем Косово, то албанцы получат все, — заявил Вучич на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в начале марта. — Я спрашиваю, а что получат сербы?» Вместе с тем он отметил, что Сербия готова обсуждать «все возможные пути решения вопроса», однако его заботит то, «как мы преподнесем это своему обществу, а албанцы — своему».

Согласно сербской конституции, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Политики и общественные деятели выступили с различными предложениями разрешения этого конфликта. Наиболее обсуждаемой была частная инициатива министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который в нескольких газетных статьях развил идею разделения Косово «на сербское и албанское». По мнению министра, такой подход мог бы стать долгосрочным компромиссным решением конфликта.

В начале февраля сообщалось , что в Брюсселе планируют ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Македония, Сербии, Черногории и Косово.

В ЕК считают, что Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году. В то же время предполагается, что до этого будет заключено «юридически обязывающее соглашение» о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово, которую при этом признали независимым государством уже 115 стран. В то же время независимость Косово не признают Россия — давний союзник Сербии, и Китай.

Для сравнения, Абхазию и Южную Осетию, которые провозгласили независимость от Грузии по итогам вооруженного российско-грузинского конфликта в августе 2008 года, с тех пор признали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу. Остальной мир считает эти республики частью Грузии.

NEWSru.com