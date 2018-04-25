Лидер Литовского либерального движения: в руководство партии должны прийти новые люди

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Председатель Литовского либерального движения Эугениюс Гентвилас признает поражение в крупных городах, однако говорит, что четвертое место среди партий — хорошее достижение.

«Мы заняли четвертое место среди политических партий. Кто-то не ожидал этого по доброй воле, кто-то не ожидал этого по злой воле, глядя на ЛЛД (…). Мы сконцентрировались, мы четвертая партия по числу списков, мы четвертая партия по результатам. Мы идем вперед, готовимся к следующим выборам», — сказал Э. Гентвилас на пресс-конференции в понедельник.

Он также утверждает, что сделал свое дело, и считает, что партию должны возглавить новые люди.

«(…) Я призываю коллег начать думать об обновлении партии, лидерстве. Скажу нескромно, я считаю, я свое дело сделал», — сказал Э. Гентвилас. — Не говорю, что я устал, я просто объективно говорю, чтобы пришли новые люди».

Политик в понедельник сказал BNS, что подаст в отставку еще до выборов лидера партии в декабре.

«Думаю, что я подам в отставку в сентябре. Но я хочу, чтобы было ясно, кто идет и борется за (пост) председателя партии», — сказал Э. Гентвилас.

На пресс-конференции он сказал, что прогнозы либералов получить восемь мэров во втором туре исполнились. Вместе с тем он признал, что ЛЛД не удалось обеспечить себе поддержку в крупных городах, однако он усматривает поражение и других партий перед комитетами.

«Если смотреть объективно, что, конечно, это спад, мы были третьими в 2015 году, однако нужно примириться с фактом, что за это время появился или очень окреп Союз крестьян и зеленых», — сказал Э Гентвилас.

«Следует признать, что потери в крупных городах есть не только у либералов, но и у других партий. Наконец, комитеты, кажется, занимают все пять крупных городов», — добавил он.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в первом туре были избраны два мэра ЛЛД: мэр Йонишкского района Виталиюс Гайлюс и мэр Ретаваса — нынешний глава самоуправления Антанас Чярняцкис. Еще восемь мэров вышли во второй тур.

BNS