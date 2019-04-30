Лидер оппозиции Венесуэлы объявил о начале операции «Свобода»

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Во вторник, 30 апреля, лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуаидо призвал своих сторонников – гражданских лиц и военных – выйти на улицы с целью свержения режима Мадуро. Таким образом, объявлено о начале операции «Свобода».

Призывы Гауидо к демократическим силам в стране были опубликованы на его странице в Twitter.

Судя по всему, в ближайшие дни следует ожидать драматических событий в Венесуэле.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что вооруженные силы страны полностью остаются на стороне «конституции и легитимных властей», передает РИА Новости.

Напомним, что в начале апреля Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности. Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в адрес Гуаидо.

Ранее Гуаидо говорил о том, что операция «Свобода», которая должна привести к свержению режима Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Хуан Гуаидо, спикер парламента Венесуэлы, 23 января 2019 года объявил себя временным президентом. Он пользуется поддержкой США и европейских стран. При этом власть в стране остается у Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, приславшая в Венесуэлу военнослужащих.

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