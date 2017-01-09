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Лидером Литовского союза крестьян и зеленых переизбран Р. Карбаускис

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На состоявшемся в минувшие выходные в Каунасе съезде Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) председателем партии был переизбран Рамунас Карбаускис.

“Предстоит огромная работа и в сейме, и в правительстве. Но главное – привести нашу партию на муниципальные выборы и победить на них”, – сказал Р. Карбаускис, выражая благодарность за оказанное ему доверие.

Он переизбран лидером ЛСКЗ еще на два года. Аграрии выбирали своего лидера из единственного кандидата. По словам Р. Карбаускиса, других кандидатов на должность председателя партии не было из-за успешных выборов.

На съезде также было утверждено 12 заместителей председателя.

В рядах ЛСКЗ состоит более 4 тыс. человек. На парламентских выборах в октябре прошлого года аграрии получили 56 мандатов из 141. Партия получила пост премьера и большинство министерских портфелей.

BNS

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