«Лидером» нелегальной работы в Литве остается строительный сектор

В прошлом году строительный сектор оставался «лидером» нелегальной работы, сообщает Государственная инспекция труда. Более того, все чаще возникает проблема, когда невозможно выяснить, какие компании работали на строительной площадке. Люди просто убегают со строительной площадки.

Больше всего случаев не декларированной работы было обнаружено в торговом секторе. Наиболее частыми нарушениями в этом секторе были: не отмечалось все рабочее время или ночная работа, не платили сверхурочные и т.д.

В то же время больше всего нелегальных рабочих было обнаружено в строительном секторе. Случаи нелегальной работы в этом секторе составили более 60% всех нелегально работавших лиц.

В 2018 году выросло число нелегально работавших иностранцев: их число за год почти удвоилось. Нелегально в строительном секторе чаще всего работали граждане Украины, у которых не было разрешения на проживание и работу в Литве, а были только шенгенские визы и разрешения на работу в Польше.

l24.lt