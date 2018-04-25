Лидерство женщин – основа благополучия государства

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в Давосе приняла участие в организованной влиятельным американским изданием The New York Times дискуссии о лидерстве женщин.

На пленарной сессии помимо Президента Литвы выступили Верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, известный дирижер Марин Алсоп, женщины – руководители мировых компаний. Участники сессии подчеркнули, что, несмотря на научно-технический прогресс и повышение социальных стандартов, роль женщин в политике и бизнесе снижается.

По утверждению Президента, глобальная статистика лидерства женщин свидетельствует о пессимистических тенденциях, однако перемены зависят и от самих женщин, в их руках лежит возможность эти негативные явления превратить в позитивные.

В Европе много примеров того, как в самые сложные периоды кризиса ответственность и лидерство на себя берут женщины. Такой пример сегодня представляет Тереза Мэй, которая несет на себе всю тяжесть решения вопросов Брексита. И сама глава Литвы встала у руля государства в период экономического кризиса в стране. Женщины способны услышать все стороны, они более искренние, сильно ориентированные на результат и не ждут никакого вознаграждения за свою работу.

По словам главы государства, лидерство женщин, их активность на рынке труда – это основа благополучия государства и общества. Доля женщин, занятых на рынке труда во всем мире, на 27 процентов ниже по сравнению с этим показателем среди мужчин. Сокращение этого разрыва до 25 процентов позволит увеличить мировой ВВП на четыре процента.

Президент подчеркнула необходимость стимулирования активного участия женщин во всех областях жизни. Правительства государств обязаны создавать условия, чтобы женщинам не пришлось выбирать между карьерой и семьей. Они также должны совершенствовать систему ухода за детьми, бороться с укоренившимися стереотипами, вдохновляющими примерами мотивировать женщин и помочь им поверить в свои силы.

По утверждению главы страны, на фоне роста тенденций изоляционизма и радикализма усиливается и основанное на патриархальных стереотипах отношение к активной роли женщин.