Лидеры “аграриев” не преувеличивают значение потери формального большинства в сейме

Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, аграриев) не придают слишком большого значения тому, что они остались без формального большинства в парламенте. По их словам истинное большинство голосов продемонстрирует принятие бюджета.

“Нужно не голоса считать, а посмотреть на пленарном заседании, как голосуют, тогда можно будет сказать, сколько голосов было”, – заявил во вторник в сейме премьер Саулюс Сквярнялис, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько представителей у правящего большинства.

Вопрос о том, работает ли возглавляемое им правительство в условиях меньшинства, С. Сквярнялис ответил: “Если есть другое большинство, то оно должно формировать правительство, если другого большинства нет, то это правящее большинство”.

Ранее ЛСКЗ, у которого вместе с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом 57 представителей в парламенте, подписал коалиционное соглашение с бывшей фракцией Социал-демократической партии. Однако эта фракция раскололась на две и изменила названия. В поддерживающей “аграриев” фракции Социал-демократического труда остаются 12 депутатов, поэтому формально у правящих 69 голосов, что составляет менее половин депутатов. Всего в литовском сейме 141 представитель.

Староста крупнейшей фракции “аграриев” Рамунас Карбаускис также заявил, что “очень скоро при голосовании по бюджету будет видно, у кого большинство, а у кого его нет”.

“Если у кого-то другого есть большинство, то пусть формирует правительство, но, как вы знаете, оппозиция по этому бюджету получит меньше голосов, чем получила год назад, то есть, поддержка нашего правительства растет с каждым днем”, – сказал журналистам в сейме Р. Карбаускис.

Отвечая на вопрос о том, означает ли нынешняя ситуация работу правительства меньшинства, Р. Карбаускис сказал: “Это означает, что у нас достаточно голосов для принятия всех решений, которые нужны Литве”.

В понедельник вновь созданная фракция Литовской социал-демократической партии с семью членами объявила себя оппозиционной.

В сейме оппозиционными объявили себя фракция Союза Отечестве-Литовских христианских демократов, в которой 31 депутата, фракция Либерального движения с 13 членами, фракция партии “Порядок и справедливость” с семью членами, и подавшие в понедельник заявление о создании фракции социал-демократы, в целом -58 депутатов.

Состоящая из восьми членов фракция Избирательной акции поляков Литвы – Христианских демократов не входит в правящее большинство, но и не объявляла себя оппозиционной. Шесть парламентариев входят в Смешанную группу – к ней автоматически причисляются парламентарии, не принадлежащие фракции.

BNS

Метки: Литва