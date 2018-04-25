Лидеры АСЕАН договорились сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем

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В Сингапуре прошёл саммит лидеров АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В эту ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, а также Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Также мероприятие посетили представители других азиатских стран: Китая, Японии и Южной Кореи. Они договорились продвигать кооперацию и сотрудничество в разных сферах.

«АСЕАН плюс три» начал кооперацию в области финансов. Но сфера расширилась до безопасности, борьбы с бедностью, образования, культуры, туризма и студенческого обмена. Япония будет фокусироваться на окружающей среде, восстановлении после катаклизмов и здравоохранении»,- сказал премьер-министр Японии, Синдзо Абэ.

Министр иностранных дел Южной Кореи выступила от имени президента своей страны. Она выразила благодарность соседним азиатским государствам за помощь в разрешении конфликта с Северной Кореей.

Главной темой обсуждения стал торговый конфликт между США и Китаем. Участники саммита выразили опасения, что он может привести к эффекту домино и к протекционистским мерам со стороны других стран.

На саммите выступил и вице-президент США Майк Пенс.

Также на саммите обсудили кризис в штате Ракхайн в Мьянме и напряжённость в Южно-Китайском море.

ntdtv.ru