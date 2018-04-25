Лидеры России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

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В пятницу, 7 сентября, лидеры России, Турции и Ирана встретились в Тегеране, чтобы обсудить ситуацию на северо-западе Сирии, сообщает РИА Новости.

На открытии саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию иранский президент Хасан Роухани заявил, что Иран присутствует в Сирии «по просьбе законного сирийского правительства для дела борьбы с терроизмом».

Роухани подчеркнул, что «Россия, Иран и Турция совместными усилиями смогли остановить терроризм в Сирии и его распространение по региону, заметив, что противоправное военное присутствие США в Сирии привело к обострению ситуации в стране и должно быть прекращено в ближайшее время».

Также Роухани призвал «остановить израильские авиаудары, наносимые по Сирии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена сохранить свое присутствие на территории Сирии до тех пор, пока там не установится мир.

Эрдоган также заявил о возможности вывести из Идлиба боевиков, атакующих базу РФ в Хмеймим, в другие районы. Однако при этом турецкий лидер не уточнил, куда конкретно их можно было бы вывести и на каких условиях.

Российские военные и сирийская армия при борьбе с терроризмом всегда стремятся выводить гражданское население в безопасные места, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы со своей стороны, я имею в виду, российские вооруженные силы и правительственная армия, всегда, если вы обратили внимание, стремились к тому, и часто у нас это получалось, стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения», — сказал президент РФ Владимир Путин.

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