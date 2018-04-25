Lietuvos energija будет искать стратегических партнеров для инвестиций в ветропарки в море

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Государственная энергетическая группа Lietuvos energija, которая планирует развитие в сфере обновляющейся энергетики в Литве и за рубежом, уже вскоре займется поиском стратегических партнеров, с которыми намерена развивать проекты парков ветрогенераторов в Балтийском море.

Об этом сообщил в четверг глава группы Дарюс Майкштенас.

«В начале следующего года мы начнем искать стратегических партнеров с опытом развития проектов в один или два гигаватта, чтобы подготовиться к проектам ветроэлектростанций в Балтийском море, в водах Литвы. Это будут крупные европейские компании, включая и компании с государственным капиталом», — сказал в четверг журналистам Д. Майкштенас.

По его словам, группа вместе со стратегическим партнером могла бы не только строить ветроустановки в принадлежащих Литве водах Балтийского моря, но и участвовать в других проектах.

Он сказал также, что сейчас группа думает о вложении капитала в проекты обновляющейся энергетики — в ветроэлектростанции на суще и в море, а также в солнечные электростанции. Потенциальная мощность изучаемых проектов может достигать 4 гигаватт. Конкретные проекты, которые рассматривает группа, ее руководство пока не озвучивает.

По словам директора группы по финансам и казне Дарюса Кашаускаса, пока не принято решение, из каких источников будут финансироваться новые инвестиции — он сказал, что это могут быть банковские кредиты, собственные средства или средства об облигаций. Он говорит, что будет изучаться рынок и приниматься решения, какой вариант выбрать.

Д. Кашаускас сказал, что группы еще использовала полученный в прошлом году на строительство когенерационных электростанций кредит Европейского инвестиционного банка на сумму 190 млн евро — в этом декабре получена первая сумма кредита (20 млн евро).

В следующем году Lietuvos energija намерена купить парк ветроустановок мощностью до 50 мегаватт в Польше. Сделка, стоимость которого не сообщается, будет завершена после выполнения всех предварительных условий.

Группа хотела бы к 2020 году контролировать в странах Балтии и Польше 400 мегаватт «зеленых» генерирующих мощностей. Планируется, что инвестиции группы в течение 12 лет составят 6 млрд евро. Большая их часть будет направлена в «умную» и «зеленую» энергетику.

По оценкам Министерства энергетики, конкурсы на строительство электростанций в Балтийском море можно было бы объявить самое ранее в 2021-2022 годах.

BNS