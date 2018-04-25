Lietuvos energija нацелилась на два предприятия в Польше

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Контролируемая государством литовская энергетическая группа Lietuvos energija даст оценку двум предприятиям в Польше, названия которых не сообщаются. Однако группа пока не комментирует конкретные инвестиционные планы в этой стране и какие предприятия она собирается купить. Вполне вероятно, что она может купить в Польше парки солнечных или ветряных электростанций.

«В стратегии компании предусмотрено, что к 2020 году группе в Балтийских странах и Польше будет принадлежать 400 мегаватт «зеленых» генерирующих мощностей. Мы открыты для всех предложений и интересуемся разными возможностями, однако говорить о конкретных сделках пока не можем», — указал BNS представитель Lietuvos energija Артурас Кетлярюс.

Объявленный группой конкурс на финансовую и налоговую проверку и оценку бизнеса двух предприятий в Польше выиграла компания аудиторских и бизнес-услуг Ernst & Young Baltic – ей будет заплачено 77,4 тыс. евро, а оценка предприятий должна быть завершена к 27 августа 2019 года.

Гендиректор Lietuvos energija Дарюс Майкштенас в июле сказал BNS, что планирующиеся инвестиции в обновляющуюся энергетику могут быть связаны и с новыми проектами в сфере ветряных или солнечных установок, и с приобретением уже действующих их парков.

«Переговоры о вероятных покупках идут постоянно, их много и во всем регионе — странах Балтии и Польше (…) Планируем, что в этом году сделки должны быть», — сказал тогда Д. Майкштенас.

Lietuvos energija уже официально подтвердила, что хочет купить у литовской компании Stemma Group по 100% акций компаний Vejo vatas и Vejo gusis. Как утверждает группа, после этой сделки она станет вторым по величине производителем электроэнергии ветра в странах Балтии, занимающим 9% рынка.

Lietuvos energija в последние годы купила за 32 млн евро контролирующую парк ветряных установок в Литве компанию Eurakras и эстонскую Tuulueenergia.

BNS