Находящийся в госуправлении энергохолдинг Lietuvos energija перевел в госбюджет вторую часть дивидендов за 2016 год – 59,8 млн. евро. Средства поступили в бюджет в четверг, подтвердила BNS пресс-секретарь холдинга Эрнеста Дапкене.
В октябре прошлого года были выплачены промежуточные дивиденды в размере 40,95 млн. евро, поэтому в целом за 2016 год Lietuvos energija заплатила государству 100,75 млн. евро. В 2016 году эта выплата составляла 97,2 млн. евро.
Lietuvos energija от дочерних компаний Lietuvos energijos gamyba (LEG) и Energijos skirstymo operatorius (ESO) за второе полугодие прошлого года получила 61,455 млн. евро дивидендов. За первое полугодие акционеру было выплачено 38,314 млн. евро.
Единственным акционером Lietuvos energija является Минфин.
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