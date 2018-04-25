Lietuvos energija хочет приобрести три ветряных парка Stemma Group

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Находящийся в госуправлении энергохолдинг Lietuvos energija приобретает у одного из акционеров крупнейшей стивидорной компании Клайпедского порта Klaipedos Smelte Мартинаса Гусятинаса по 100% акций компаний Vejo vatas и Vejo gusis, сообщила Lietuvos energija.

Vejo vatas принадлежит парк ветряных установок мощностью 14,9 мегаватта, Vejo gusis парки мощностью 10 и 9,1 мегаватт, а совокупная мощность трех парков превышает 34 мегаватта. После подписания договора последует обращение в Совет по конкуренции Литвы, а сделка завершится, если совет эту концентрацию.

Lietuvos energija утверждает, что после сегодняшней сделки группа будет вторым по величине производителем ветряной энергии в Балтийских странах, она займет 9% рынка.

В июне BNS сообщало, что Stemma Group продает принадлежащие ей 4 парка ветряных установок общей мощностью 109 мегаватт. Тогда компания не комментировала ни покупателя, ни предстоящую сделку. По неофициальным данным BNS, стоимость сделки может значительно превышать 100 млн евро.

В этом году Lietuvos energija претендовала на покупку Nelja Energia, которая владеет парком из 17-ти установок мощностью 287 мегаватт и других станций в Литве, Латвии и Эстонии, по данным BNS , за акции было предложено 269 млн евро. Однако продавец — норвежская Vardar выбрала другого инвестора — эстонскую Eesti Energia, предложившую на 20 млн евро больше. Покупателю достанутся и финансовые обязательства Nelja Energia на сумму в 204 млн евро.

Lietuvos energija в 2016 и 2017 годах за 32,3 млн евро приобрела управляющие ветряными парками в Литве и Эстонии компании Eurakras и Tuulueenergia. Это было первое вложение государственной компании за рубежом.

Находящаяся в управлении Мартинаса и Инги Гусятинасов Stemma Group владеет 4 ветряными парками в Западной Литве.

BNS