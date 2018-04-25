Lietuvos energijos tiekimas подпишет договор с Газпромом

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Литовская энергосбытовая компания Lietuvos energijos tiekimas (LET), входящая в энергетическую группу Lietuvos Energija, должна до конца года подписать контракт на покупку газа у российского концерна Газпром на 2019-й год. Количество приобретаемого газа не должно быть выше, чем в этом году.

Правительственная комиссия, которая проверяет сделки стратегических предприятий, не возражала против сделки с Газпромом.

«В настоящее время с Газпромом ведутся переговоры о приобретении газа на 2019 год. Опыт последних лет показывает, что соглашения с этой компанией оформляются в последние дни года», — указал BNS Мантас Микалаюнас, генеральный директор LET.

Компания не раскрывает конкретное количество газа, которое предполагается приобрести у Газпрома, но, по словам главы LET, оно не будет выше, чем в этом году.

Помимо «Газпрома», в следующем году LET планирует приобрести сжиженный природный газ, импортируемый от норвежского Equinor и других поставщиков. Однако процедуры закупок ещё не завершены, поэтому Микалаюнас не может раскрыть более подробную информацию.

LET будет хранить часть газа в хранилище Incukalnis, и компания сможет использовать его в 2019 году. Как отметил BNS М.Микалаюнас, для оператора хранилища Conexus Baltic Grid, после того как в 2019 году ещё больше повысятся цены на услуги и увеличится стоимость транспортировки в Латвию, хранение газа в нём становится коммерчески непривлекательным.

В первом полугодии текущего года Литва из России импортировала 764 млн кубометров газа — на 4% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщил Газпром. В 2017 году Газпром поставил в Литву 14,41 ТВтч газа, или почти 54% от общего потреблённого в стране объёма, а в 2016 году, согласно данным Amber Grid, доля рынка концерна достигала почти 40%.

BNS