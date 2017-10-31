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Lietuvos gelezinkeliai и Skinest Baltija подписали мировую по спору о вагонах

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 31, 9:00   |   Комментариев: 0

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai и эстонская компания торговли железнодорожным оборудованием Skinest Baltija, находящаяся в управлении Skinest Rail, завершили мировой длившийся пять лет спор по 150-ти платформенным транспортёрам (вагонам).

Верховный суд Литвы (ВСЛ) 26 октября утвердил мировое соглашение.

Согласно документу, Lietuvos gelezinkeliai выплатит Skinest Baltija 526,1 тыс. евро, а последняя железным дорогам – 200 тыс. евро.

В подписанном 2011 году договоре Skinest Baltija должна была поставить вагоны, произведенные российской “Абаканвагонмашем” до ноября того же года, однако компания не сделала этого, поскольку российские ведомства остановили импорт деталей из Украины.

Не дождавшись вагонов, Lietuvos gelezinkeliai в декабре 2011 года расторгла договор со Skinest Baltija и вскоре объявила новый конкурс, на котором победила латвийская компания Sigmen. За ее вагоны пришлось заплатить больше, поэтому, по утверждению железных дорог, они понесли 2,5 млн. евро убытков.

В июне этого года Lietuvos gelezinkeliai окончательно разрешила спор о тарифах на перевозку для НК Orlen Lietuva, компании закончили мировой все судебные разбирательства.

BNS

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