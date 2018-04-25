Lietuvos gelezinkeliai и Vitras-S подписали договор о восстановлении ж/д ветки в Реньге

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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в пятницу подписала договор о восстановлении разобранного в 2008 году участка железнодорожных путей в латвийскую Реньге с победившим на конкурсе предприятием по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S, контролируемым эстонской эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

Участок ж/д путей стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) намечается восстановить до конца этого года, как обязалась Lietuvos gelezinkeliai перед Еврокомиссией (ЕК), оштрафовавшей компанию почти на 28 млн евро.

Правительство недавно постановило, что участок ж/д путей из Мажейкяй в Реньге не считается важным для национальной безопасности. Решение принято после того, как как проверяющая стратегические сделки комиссия в середине марта постановила не начинать проверку сделки.

Vitras-S восстановит участок путей протяженностью 19 километров, восстановит или отремонтирует пять переездов, шесть мостов, выполнить другие работы.

Директор Vitras-S Михаил Липкин ранее сказал BNS, что если договор будет подписан в марте, то предприятие точно успеет выполнить работы до конца этого года.

Участок путей в Реньге был разобран в 2008 году, по нему в Латвию поставлялась продукция литовского нефтекомплекса Orlen Lietuva, находящегося сейчас в управлении польского концерна Orlen.

BNS