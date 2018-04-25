Lietuvos gelezinkeliai купит рельсы у латвийской и австрийской компаний за 36,5 млн евро

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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) для ремонта железных дорог в этом и следующем году намерена купить рельсы на сумму 36,5 млн евро. Уже подписан первый договор стоимостью 11,5 млн евро с латвийским поставщиком рельсов Sigmen.

Компания в декабре прошлого года подписала предварительные договоры с победившими на конкурсе Sigmen и совместным предприятием австрийской компании Voestalpine и предприятием Lietuvos gelezinkeliai по производству стрелок Voestalpine VAE Legetecha, указано на Центральном портале конкурсных закупок.

«Рельсы покупаются для запланированных работ по ремонту рельсовых путей и текущих работ по надзору с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения пассажирских и товарных поездов», — сказал BNS директор Департамента эксплуатации Дирекции по вопросам инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliai Арвидас Двяйлис.

По его словам, замена изношенных рельсов на новые будет произведена на разных участках железной дороги.

Договоры рассчитаны на два года, намечена возможность продления их еще на два года.

С 2016 года рельсы Литовским железным дорогам поставляла компания Sigmen: в 2016 году она получила заказ стоимостью 2,1 млн евро, в 2017 – стоимостью 2,7 млн евро, а в прошлом году — стоимостью 7,3 млн евро.

BNS