Lietuvos gelezinkeliai намерена восстановить участок ж/д путей в Реньге

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, LG) в ближайшее время должна приступить к восстановлению разобранного почти десять лет назад участка ж/д путей протяженностью 19 км из Мажейкяй в Реньге (Латвия). За этот разобранный участок путей Еврокомиссия (ЕК) недавно назначила компании штраф в размере почти 28 млн. евро.

“Вполне вероятно, что в ближайшее время мы начнем восстановление участка (путей) в Реньге, чтобы разрешить этот вопрос”, – сказал на пресс-конференции в среду гендиректор компании Мантас Бартушка.

Он не мог сказать, во сколько обойдутся эти работы – по более ранним подсчетам, инвестиции должны составить около 20 млн. евро.

Раньше М. Бартушка говорил BNS, что в Латвию есть еще две ж/д ветки, которые используются всего на 20%.

Посетившая на прошлой неделе Литву ответственная за конкуренцию еврокомиссар Маргрет Вестагер сказала, что проблему разобранной ветки в Реньге решило бы ее восстановление.

Литовские должностные лица публично уверяют, что важный для компании Orlen Lietuva участок ж/д путей в Реньге был разобран в 2008 году из соображений безопасности.

BNS

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