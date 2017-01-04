Lietuvos gelezinkeliai не раскрывает детали договора с Klasco, последняя пока не комментирует

После того, как новое руководство государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) решило не предоставлять исключительные условия контролируемой концерном Achemos grupe крупнейшей Клайпедской стивидорной компании Klasco, железные дороги не предоставляют подробной информации об условиях договора. Klasco пока не комментирует решение Lietuvos gelezinkeliai.

“Раскрыть коммерческие условия мы не можем”, – сказал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас. По его словам, Klasco было предоставлены более благоприятные условия грузоперевозок по сравнению с другими компаниями, однако он уверял, что предприятие не подсчитывало, сколько доходов оно потеряло в этой связи.

По его словам, он пока не может сказать, будут ли тарифные льготы применяться и в отношении других компаний – это выяснится после аудита договоров.

Представитель Klasco Вида Бортялене сказала BNS, что предприятие пока не комментирует решение Lietuvos gelezinkeliai, а свою позицию намерено сформулировать позже.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка во вторник сказал, что не понимаем, почему Klasco получала исключительные условия, а с одним из крупнейших клиентов Литовских железных дорог – Orlen Lietuva – уже несколько лет идут споры из-за тарифов.

М. Бартушка до работы в Lietuvos gelezinkeliai возглавлял нефтепогрузочную компанию Klaipedos nafta, между нею и концерном Achemos grupe в последние годы было немало трений – прежде всего из-за того, что Achema не платила сбор на содержание терминала сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, что контролируемый Klaipedos nafta и Achemos grupe Грузовой терминал конкурирует за погрузки нефтепродуктов. Последний добивается отмены подписанного в 2011 году компаниями Klaipedos nafta и Orlen Lietuva договора и хочет отсудить почти 6 млн. евро.

В этом деле за ограничивающие конкуренцию в Клайпедском порту действия и ущерб также просят наказать бывшего руководителя Klaipedos nafta, нынешнего министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса, который, по мнению Грузового терминала, организовал и подписал такой договор. Р. Масюлис называет это давлением, стремлением политизировать и затянуть дело.

BNS

Метки: KLASCO, Lietuvos gelezinkeliai, договор, Литва