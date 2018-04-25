Lietuvos gelezinkeliai подписала договор сотрудничества с польской PKP Cargo

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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) подписала с польской компанией PKP Cargo договор о сотрудничестве в перевозке грузов по территории Литвы и Польши.

Это соглашение дополняет подписанный в июне прошлого года договор с PKP Cargo о возможности перевозки грузов с городов на северо-востоке Польши, говорится в сообщении Lietuvos gelezinkeliai.

«Этим соглашением мы завершаем важный шаг по подготовке к выходу на западные рынки. Это позволит сократить количество проверок и обеспечить быструю доставку грузов клиентам», – заявил глава дирекции по перевозкам Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас.

Планируется, что Lietuvos gelezinkeliai приступит к перевозки грузов по польской территории в середине 2019 года. Сначала ожидается, что будут работать два локомотива, а в течение пяти лет грузоперевозки должны вырасти до 1 млн тонн. В будущем география грузоперевозок в Польше расширится.

Это первый подобный договор Lietuvos gelezinkeliams, когда с долговременным партнером договариваются о сотрудничестве по перевозке грузов на зарубежном рынке. Обычно Lietuvos gelezinkeliai в Польше, как и в большинстве соседних стран, перевозят грузы только до ближайшей станции, находящейся на границе. Далее они передаются другому перевозчику.

PKP Cargo Group — вторая по объемам грузоперевозок транспортная компания в Евросоюзе. Ее годовая выручка достигает 4,55 млрд злотых, а за год она перевозит 116 млн тонн.

BNS