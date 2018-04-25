Lietuvos gelezinkeliai повезут грузы Orlen Lietuva в Польшу

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Контролируемые государством Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) своими локомотивами будут транспортировать в Польшу грузы принадлежащего польскому нефтяному концерну Orlen Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva. До сих пор Lietuvos gelezinkeliai производимое компанией топливо перевозили только по Литве.

Руководитель Литовских железных дорог Мантас Бартушка и Даниэль Обайтек, генеральный директор польского Orlen во вторник в Мажейкяй подписали соглашение о сотрудничестве компаний.

«Сегодня мы подписали приложение к договору, благодаря которому сможем перевозить больше грузов. Это будет выгодно не только для Польши, но и для Литвы», — сказал Обайтек на пресс-конференции в Мажейкяй во вторник.

Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в направлении Польши планируется транспортировать несколько сотен тысяч тонн продукции Orlen Lietuva в год. В настоящее время на железных дорогах перевозится около 9 млн тонн грузов этого НПЗ в год.

Главы компаний во вторник также заложили символическую железнодорожную шпалу на восстанавливаемой железнодорожной ветке от Мажейкяй до Рянге в Латвии.

«Эта закладка шпалы имеет большое не только экономическое, но и символическое значение. Решены те недоразумения, которые были в прошлом между Литовскими железными дорогами и концерном Orlen», — сказал во вторник на пресс-конференции министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По его словам, правительство будет стремиться создать благоприятные условия для инвестиций Orlen в Литве.

В конце марта правительство и польский Orlen подписали декларацию о сотрудничестве, предусматривающую, что польская компания будет инвестировать в нефтеперерабатывающий завод Мажейкяй, не станет сокращать рабочие места, а правительство Литвы пересмотрит обязательства отвечающим общественным интересам услугам, рассмотрит возможность строительства продуктопровода в Клайпеду.

Почти 28 млн евро штрафа наложила в прошлом году Европейская комиссия Литовским железным дорогам за разобранный 19-километровый участок дороги, который планируется восстановить до конца 2019 года. Ожидается, что её восстановление улучшит сотрудничество с Orlen Lietuva, так как участок будет использоваться для транспортировки нефтепродуктов в Латвию.

Как было подсчитано ранее, восстановление дороги будет стоить около 20 млн евро, но теперь, по утверждению Lietuvos gelezinkeliai, стоимость работ может составить всего 10 млн евро.

Участок Рянге был демонтирован в 2008 году. Назначенный Еврокомиссией в прошлом году штраф в размере 27,87 млн. евро Литовские железные дороги оплатили в начале января, а в прошлом декабре подали жалобу на ЕК в Общий суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге.

BNS